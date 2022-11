Nederlander heeft geen zin in WK in Qatar en volgt Oranje hooguit thuis vanaf de bank

onderzoekNederland leeft met de nodige tegenzin toe naar het omstreden WK in Qatar. Voetbalfans kopen nauwelijks Oranjeprullaria of -tompoucen. Naar Oranje kijken doen we hoogstens thuis en in kleine kring. Een kwart van de liefhebbers voelt daar schaamte bij.

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag opiniepanel, dat vandaag verschijnt. De afgelopen dagen ondervroeg EenVandaag ruim 28.000 leden van het panel over het naderende WK. Nederland blijkt niet bepaald in jubelstemming. Slechts 14 procent van de ondervraagden zegt, een kleine week voor de eerste aftrap, zin te hebben in het toernooi. Echte Oranjesupporters zijn met 20 procent niet veel enthousiaster.

De overgrote meerderheid van de panelleden, namelijk 91 procent, is bovendien niet van plan om de WK-sfeer te verhogen door oranje producten als tompoucen, slingers, vlaggen en toeters in huis te halen. Slechts 6 procent zegt dat wel te gaan doen.

Het WK in Qatar heeft al jaren te maken met veel negatieve publiciteit, onder meer vanwege de slechte behandeling van arbeidsmigranten. Bij de bouwwerkzaamheden voor het toernooi is een onduidelijk aantal migranten overleden. Ook wordt het WK vanwege het warme klimaat in de woestijnstaat in de winter gespeeld, en niet zoals gebruikelijk in de zomer.

Volledig scherm Oranjeversieringen in Den Haag. © ANP

Het zorgt alles bij elkaar voor een ongemakkelijk gevoel bij Nederlanders. Bijna een kwart van degenen die maandag de eerste wedstrijd van Oranje tegen Senegal willen bekijken, zegt daar schaamte bij te voelen. Kijken in een café of ergens anders op groot scherm is voor de meeste voetbalfans geen optie. Slechts 11 procent overweegt zoiets te doen. Een grote meerderheid (77 procent) kijkt thuis, alleen of met een huisgenoot.

EenVandaag heeft geen vergelijkingsmateriaal met vorige grote toernooien waaraan het Nederlands Elftal meedeed. ,,Toen hebben we dit soort dingen niet zo specifiek gevraagd’’, zegt Jeroen Kester, onderzoeker van het opiniepanel. ,,Maar het is natuurlijk zeer aannemelijk dat de resultaten dan heel anders zouden zijn geweest. Panelleden verwijzen in hun toelichting op antwoorden bijna allemaal naar de misstanden rond het WK.’’

Marketingdeskundige Paul Moers vertelt in onderstaande video van EenVandaag hoe supermarkten omgaan met het controversiële toernooi in Qatar. Het verhaal gaat daarna verder.

Het is nog altijd onduidelijk of koning Willem-Alexander tijdens het WK voetbal naar Qatar af zal reizen. Leden van het opiniepanel van EenVandaag raden het ons staatshoofd met klem af.

Slechts een op de vijf leden van het panel vindt dat Willem-Alexander naar het Golfstaatje af mag reizen. Bijna driekwart vindt dat géén goed idee. Zelfs als Oranje de finale zou halen moet de koning thuisblijven, stelt bijna 60 procent van de ondervraagden. ,,En als we deze vragen stellen over premier Mark Rutte, dan zien we dezelfde percentages”, zegt Jeroen Kester, onderzoeker van het opiniepanel.

Panelleden hebben volgens hem iets minder moeite met een bezoek van minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) of Conny Helder (Sport) aan Qatar. ,,Maar nog steeds vindt slechts een minderheid dat zij mogen gaan.” Minister Helder is tot nu toe de enige officiële Nederlandse afgevaardigde, ze is van plan om op 29 november de derde en laatste groepswedstrijd tegen Qatar bij te wonen. Of er bij eventueel succes nog andere kabinetsleden gaan, wordt later pas bepaald.

Koning Willem-Alexander, die bekend staat als een enthousiast sportliefhebber, wilde begin deze maand niet loslaten of hij in het vliegtuig stapt om Oranje op het WK aan te moedigen. ,,Ik hou alle opties open, er is nog niets besloten. We hebben nog heel veel tijd", zei hij tijdens zijn staatsbezoek aan Griekenland. Ook stelde de koning ‘op basis van mijn persoonlijke gevoelens’ zijn afwegingen te maken. ,,En dat zijn punten, die ik niet op dit moment met u ga delen.”

Het kabinet heeft steeds benadrukt dat het te simpel is om gewoon weg te blijven uit Qatar. Een goede band met het organiserende land is belangrijk, onder meer omdat Nederland na het wegvallen van het Russische gas deels afhankelijk is van energie uit de Golfstaat.

De meeste door EenVandaag ondervraagde panelleden hebben daar dus geen boodschap aan. Ruim de helft van de geënquêteerden ziet het liefst ook geen reclamecampagnes van supermarkten rond het WK. Dat geldt ook voor klanten van Jumbo. Die supermarkt kreeg bakken vol kritiek na het uitzenden van een reclamespot met feestende bouwvakkers, die daarna snel van de buis werd gehaald.

Het toch al zo omstreden WK kwam gisteren opnieuw op niet al te florissante wijze in het nieuws. Op sociale media doken beelden uit de hoofdstad Doha op, waarop legertjes feestende mensen in shirts van onder meer België en Argentinië te zien waren. Het bleek echter niet te gaan om fans uit die landen, maar om door de WK-organisatie ingehuurde arbeidsmigranten uit Nepal en India.

