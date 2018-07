Nederlander belt zelden alarmcentrale bij problemen op vakantie

Nederlanders maken op reis zelden gebruik van de alarmcentrale als zij in de problemen komen. Bijna driekwart van de vakantiegangers kreeg wel eens te maken met pech, ziekte of een ongeluk, maar slechts zeven procent hiervan belde als eerste de alarmcentrale.

Wat moet je eigenlijk doen wanneer je pech krijgt op reis of in het ziekenhuis terecht komt? Voor veel Nederlanders is dat onduidelijk, zo blijkt uit onderzoek van alarmcentrale Eurocross onder 1500 ondervraagden. Slechts zeven procent schakelt als eerste de alarmcentrale in, terwijl de helft hun reis- of zorgverzekering helemaal niet op de hoogte brengt.

Daar blijft het niet bij. Een kwart van de reizigers blijkt bij vertrek niet te weten wat wel en niet verzekerd wordt in het buitenland. En dat kan voor onaangename verrassingen zorgen. Zorgkosten in het buitenland kunnen flink oplopen en worden lang niet altijd vergoed. Vijftien procent van de ondervraagden weet ook niet of zij aanvullend zijn verzekerd voor medische zorg in het buitenland.

Tips