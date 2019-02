Nederlander (72) verdacht van kindermisbruik in Nepal

Tijdens een daaropvolgende huiszoeking bij de man is ook kinder- en dierenporno gevonden, meldt het Openbaar Ministerie. Verschillende gegevensdragers zijn in beslag genomen.



De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Hij wordt verdacht van het hebben, maken en invoeren van kinder- en dierenporno en het plegen van ontuchtige handelingen met minderjarigen in Nepal. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd.



In Nepal werd de man in de gaten gehouden door lokale onderzoekers van Terre des Hommes. Die hulporganisatie tipte de Nederlandse politie toen de man naar Nederland afreisde. De afgelopen jaren zijn in het Aziatische land meerdere mannen aangehouden en veroordeeld wegens misbruik van jonge kinderen.