Nederland zucht onder extreme files

Maandagochtend: 713 kilometer, dinsdagmiddag: 771 kilometer, woensdagavond: 670 kilometer, gisteravond: 645 kilometer. ,,Er hoeft maar iets te gebeuren en het staat stil. Ongelukken gebeuren door onoplettendheid maar ook doordat we elkaar geen ruimte gunnen", zegt Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie bij de ANWB. ,,Mensen rijden heel kort op elkaar. Het is echt opletten. Als je als automobilist op een plek komt die je niet kent en je moet vier stroken naar links of rechts dan lukt dat gewoon niet in de spits. Zo druk is het. Je hebt amper ruimte om in te voegen en er zijn ook automobilisten die niet wíllen ritsen.’’

Botsautootjes

Naast alle drukte lijkt het sommige dagen of de snelwegen worden bereden in botsautootjes. Woensdagavond turfde de ANWB 75 ongelukken in avondspits. De A12 bij Gouda richting Utrecht moest zelfs in zijn geheel een paar uur dicht. Gistermiddag leidde een ongeluk bij Utrecht tot 21 kilometer file op de vierbaans A12. De reistijd verdubbelde.

November is sowieso de drukste maand van het jaar. Er zijn geen schoolvakanties en niemand neemt vrij. De laatste vrije dagen worden gereserveerd voor de feestdagen. November is ook de maand dat we weer moeten wennen aan rijden in het donker. ,,Dan treedt er verzadiging van de wegen op. Om 16 uur zien we al pieken die je normaal om 17:45 uur ziet. Mensen ervaren de verkeerssituatie als extreem.’’

Schrale troost

Toch is het niet drukker dan vorig jaar november, stelt de ANWB. Toen zuchtte autorijdend Nederland onder drie megaspitsen van 928, 882 en 877 kilometer lang. Schrale troost: het is nog steeds niet zo druk als tien jaar geleden. In 2007/2008 was de filedruk 25 procent hoger dan nu. ,,Daarbij moet wel worden bedacht dat in die tijd ons wegennet er heel anders uitzag’’, zegt Broekhuis.