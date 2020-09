Nederland 'Wehkamp van de drugs': Duitsers onderscheppen 11.000 enveloppen

Hoofdrol­spe­ler in affaire rond schaduwen advocaten: ‘Ik werd bedreigd met foltering’

15 september De man die een hoofdrol speelt in de affaire rondom het heimelijk volgen van twee advocaten, zegt in Dubai bedreigd te zijn met foltering. Ook werd hem medegedeeld dat Ridouan Taghi bevriend zou zijn geweest met de in Iran vermoorde generaal Soleimani.