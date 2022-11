Nederland voetbalt dus de frietpannen en pizzakoeriers draaien overuren: ‘Het is drama’

De deur uit tijdens de rust

Tommy de Bont, eigenaar van Cafetaria Lammers in Middelburg, met locaties ‘t Zand en De Veersche Poort, zag maandag de grote bestellingen binnenstromen. ,,Topdrukte en veel mensen die samen aten. Bestellingen met grote zakken friet, veel frikandellen en kroketten. De snelle hap is in trek tijdens het WK. Het is snel klaar, dan weet je zeker dat je op tijd weer terug bent voor de tweede helft. De slimme klant bestelt vooraf op de website, want we doen niet aan bezorgen. Je zal dus de deur uit moeten tijdens de rust.”