Nederland verbruikt nu al 30 procent minder gas, maar dat is niet alleen goed nieuws

Dochtertje (4) ziet hoe haar moeder wordt toegeta­keld door ex en zegt: ‘Je doet mijn mama pijn’

‘Ik ga je verrassen’, appt de 33-jarige Kadir K. uit Utrecht begin dit jaar naar zijn zwangere ex-vriendin. Als zij die avond met haar twee jonge kinderen thuiskomt, belt ze een vriendin. Of ze even aan de lijn wil blijven want ze heeft er een slecht gevoel bij. Als ze de deur opent, ruikt ze zijn parfum. Maar voor ze het huis uit kan vluchten, zou haar ex haar met een mes hebben bestormd.

