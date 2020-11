Nederland verandert in een lobbycratie: wie betaalt, die bepaalt

LIVE | Record wereldwij­de besmettin­gen, VK sluit grenzen voor Denemarken

11:55 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een record aan wereldwijde coronabestemmingen geregistreerd van 581.679 in één etmaal. Dat waren er in de periode van vrijdag op zaterdag ruim 24.000 meer dan het oude dagrecord. Het Verenigd Koninkrijk sluit met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, gevonden bij nertsen in dat land. De maatregel wordt over een week heroverwogen.Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het liveblog van afgelopen dagen lees je hier terug.