Nederland telt meer zwemplaatsen met poepbacteriën

De kwaliteit van het buitenzwemwater in Nederland gaat achteruit. Het aantal zwemplaatsen met darmbacteriën is vorig jaar licht gestegen. Nederland hoort daarmee binnen Europa tot de slechtere landen. Oostenrijk heeft het schoonste buitenzwemwater. Dat blijkt uit het jaarlijkse zwemrapport van het Europees Milieuagentschap (EEA).

Het agentschap heeft in 29 Europese landen zo'n 22.000 watermonsters laten nemen en onderzoeken. Volgens het rapport waren de meren, plassen en waterlopen in Oostenrijk afgelopen jaar het minst vaak vervuild met darmbacteriën. Het Alpenland troefde doorgaans hoog genoteerde landen als Malta en Griekenland af. Ook de Adriatische stranden van Kroatië doen het goed. In deze contreien heeft meer dan 95 procent van het zwemwater het stempel uitstekend verdiend.

In Nederland zijn aan de kust en in binnenwateren 738 watermonsters onderzocht. In bijna 74 procent van de gevallen was de kwaliteit uitstekend. Het houdt daarmee een handvol Europese landen onder zich. Het aantal ronduit onfrisse zwemplaatsen groeit echter de laatste jaren en nadert inmiddels de 5 procent, waar dat in heel Europa maar 1,5 procent is.

Of er al dan niet poepbacteriën in het water zitten zegt niet alles over de kwaliteit, erkent het EEA. De beoordeling wordt daarom mogelijk verbreed. Milieuorganisaties dringen er al langer op aan ook naar bijvoorbeeld plastic, algen en chemicaliën te kijken.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: