Nederland stopt vaccineren met AstraZeneca bij mensen onder de 60 na advies Gezondheidsraad

vraag bij het nieuws 150 personen kregen per ongeluk een dubbele dosis van het vaccin: wat houdt dat in en is het schadelijk?

7 april In Alphen zijn vorige week per ongeluk 150 mensen ingeënt met een dubbele dosis van het AstraZeneca-vaccin. Hoe is het gebeurd, en heeft het negatieve gevolgen?