Nederland smachtte naar een knipbeurt: ‘Ik ontdekte dat ik tegenwoordig naast blond ook grijs ben’

Agent misbruikt functie om gratis binnen te komen bij dancefeest, Effenaar voelt zich 'gefopt’

1 maart Een agent van de Brabantse politie is zijn baan kwijtgeraakt omdat hij zijn functie misbruikte om gratis toegang te krijgen tot een uitverkocht dansfeest in de Eindhovense popzaal de Effenaar. De politieman veinsde dat hij jacht maakte op een drugsdealer om met een andere man de wachtrij en kassa te omzeilen. Portiers van de concertzaal kregen argwaan toen het duo twee uur later nog steeds aan de bar stond.