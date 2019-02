‘Nederland moet jihadisten terughalen uit Syrië’

De verslaggevers zochten hem op op een militaire basis. Daar zei hij de vrees voor terugkerende jihadisten te begrijpen, maar verklaarde hij dat die angst voor zijn persoon ongegrond is. ,,Ik ben geen lid meer van IS. Ik ging uit eigen wil uit het kalifaat, heb mezelf aangegeven. Ik ben in algemene zin tegen het vermoorden van iedereen die onschuldig is. Dat is ook wat het geloof mij leert.”



Advocaat André Seebregts staat 23 vrouwen en kinderen in Koerdische kampen en twee mannen in gevangenissen bij, waaronder Abdoussalam S.. Ze waren allemaal op de terugweg naar Nederland. Seebregts denkt dat er nu snel duidelijkheid komt over de terugkeer van deze Nederlanders. ,,De tijdsdruk is groot. Als we niets doen, worden ze gewoon vrijgelaten. Het is beter om ze gecontroleerd te laten terugkomen, vast te zetten en te berechten.”