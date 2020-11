‘Nederland moet harder optreden tegen corruptie’

Landelijk weer minder besmettin­gen, maar stijging in West-Brabantse steden

2 november De afgelopen 24 uur zijn er 8306 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dat blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers, die zojuist bekend zijn gemaakt. Dat zijn er 430 minder dan zondag, en daarmee is het aantal geregistreerde besmettingen voor de derde dag op een rij gedaald. In de ziekenhuizen is van een afvlakking echter nog geen sprake: opnieuw liggen daar tientallen extra coronapatiënten. In Brabant is er desondanks sprake van een stijging en dat komt grotendeels op het conto van een aantal grote West-Brabantse gemeenten.