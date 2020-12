Nederland met een beetje hoop maar vooral veel zorgen 2021 in

Fotoalbum Jos keek de dood in de ogen op de intensive care, fotograaf legt alles vast

29 december ,,Zijn ogen lagen diep in zijn oogkassen, hij was heel mager. Hij zag er zo slecht uit dat ik dacht: hij heeft de dood in zijn ogen staan’’, zegt fotograaf René Manders over de eerste ontmoeting met Jos Klaassen.