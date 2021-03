Nederland massaal naar buiten op warmste 30 maart ooit: diverse parken afgesloten

boetes uitgedeeldVerschillende parken in Nederland zijn vanmiddag het toneel van feestende en picknickende jongeren. Dit leidde in een aantal plaatsen tot grote drukte. In Amsterdam, Maastricht en Tilburg zijn de grote parken daarom tijdelijk afgesloten. Nog niet eerder werd het op 30 maart zo warm als vandaag. In het Brabantse Woensdrecht werd om 15.30 uur een temperatuur van 23,7 graden gemeten, waarmee volgens Weerplaza het oude record is verbroken.

In Maastricht moest het stadspark door de politie helemaal ontruimd worden. Vanwege het stralende weer hadden zich daar te veel mensen verzameld. Een woordvoerster van de politie zegt dat de coronamaatregelen door de drukte niet nageleefd kunnen worden.



In het stadspark bevonden zich volgens de politie enkele honderden mensen. Een persoon werd aangehouden wegens het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Verder werden enkele bekeuringen uitgeschreven. De politie kreeg bij de ontruiming hulp van handhavers van de gemeente.

Volledig scherm Het Spoorpark in Tilburg is vol, niemand mag meer naar binnen. © Bart Gotink

Festivalachtig

Ook in Tilburg hebben aanwezige boa’s en politieagenten bekeuringen uitgedeeld voor samenscholing. Het is zo druk dat het Spoorpark de rest van de dag dicht blijft. Vooral op het talud is het druk met honderden mensen, waar het festivalachtig is. De boa’s hebben de handen vol aan het handhaven van de 1,5 meterregels.

Bij de ingang willen nog enkele tientallen mensen het park betreden, maar zij worden tegengehouden. ,,Het is de afgelopen uren steeds drukker geworden, en boa’s zijn mensen nu aan het beboeten”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Cirkels

De gemeente Breda maakt melding van grote drukte in het Valkenberg. ‘Ga het park niet in’, klinkt het op Twitter. Afgelopen week heeft Breda nog cirkels aangebracht in het park, waarbinnen een groep op anderhalve meter afstand van andere groepen kan blijven zitten. Die cirkels werken deels, leert een rondgang door het park. Hoewel veel bezoekers proberen om binnen die rondes te blijven, zijn de meeste groepen simpelweg te groot om erin te passen. Waardoor ze weer dichter op de andere groepscirkel zitten.

Vondelpark

De toegang tot het Vondelpark in Amsterdam werd eerder vanmiddag tijdelijk afgesloten omdat het ook daar te druk is. De gemeente vraagt mensen drukke plekken te mijden, voldoende afstand te houden en dicht bij huis te genieten van het weer.

In het Vondelpark heerst een zomers festivalgevoel, meldt het Parool, vooral op het grasveld tegenover VondelCS. Handhaving kijkt toe, terwijl constant verschillende kleuren ballonnen met lachgas worden gevuld. Het grasveld, waar behalve veel gepraat en gelachen wordt, is gevuld met vooral tieners en twintigers die zich zittend en staand in groepjes ophouden.

Het was de afgelopen tijd wel vaker te druk in het Vondelpark, waardoor de toegang werd gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Warme dag

Nederland beleeft momenteel de eerste officiële warme dag van het jaar. In De Bilt steeg het kwik eerder in de middag tot boven de 20 graden. In het hele land lopen de temperaturen nog op en regionaal kan uiteindelijk de 24 graden worden gehaald.

Ook morgen wordt het uitzonderlijk warm en staan wederom records op scherp, meldt Weerplaza. In het zuidoosten kan het mogelijk net iets warmer worden dan vandaag en ligt een plaatselijke 24 of 25 graden in het verschiet.

