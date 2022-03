Nederland langzaam steeds witter, waarschuwing voor gladheid in noorden en oosten

Strooien

Rijkswaterstaat staat klaar om met strooiwagens de weg op te gaan, waar dat nodig is. Tot halverwege de middag was er bijna 1100 kilo zout op de wegen gestrooid. Nog erg weinig, aldus een woordvoerder, maar dat loopt waarschijnlijk nog wel op.



De timing voor het strooien luistert nauw. ,,Waarschijnlijk valt er eerst regen, dat gaat over in natte sneeuw en wordt vaste sneeuw’’, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,Strooien voor of als het al regent verdunt het zout en dan stroomt het weg, dan heeft het geen effect meer. Dat is zonde en bovendien slecht voor het milieu.’’ Sneeuwschuivers gaan pas de weg op als er meer dan 2 centimeter sneeuw ligt. ,,Eerder heeft geen zin, omdat de schuif iets boven het wegdek hangt want anders gaat dat kapot.’’ Rijkswaterstaat houdt per regio in de gaten of er de komende uren gestrooid moet worden en dan vlak voor het glad wordt, de weg op gaan.