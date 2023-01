Nederland kreeg vorig jaar meeste asielverzoeken sinds 2015

‘Nederlan­der (78) die al 39 jaar in VS vastzit, komt niet vroegtij­dig vrij’

De 78-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die al 39 jaar mogelijk onterecht vastzit in de Verenigde Staten, komt niet voortijdig vrij. Dat blijkt uit de zogeheten parole hearing die donderdagavond in Californië is gehouden, zo bevestigt advocaat Rachel Imamkhan tegen Het Parool.

27 januari