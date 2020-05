Nederland kan vanaf vannacht 00.01 uur eindelijk weer naar de kapper: we zijn de uitgroei en matjes zat!

UpdateVanaf morgen mogen de kappers eindelijk weer aan de slag. Nederland staat te popelen. Volgens de branchevereniging voor kappers, de ANKO, loopt het storm qua boekingen. We zijn de uitgroei en matjes in onze nek zó zat dat sommige kappers besluiten er vanaf vannacht een over twaalf al de schaar in te zetten.

Hoeveel kapperszaken vannacht om 00.01 uur de deuren openen weet Gonny Eussen, woordvoerder van de ANKO, niet. Maar het zullen er een flink aantal zijn. Heel gek is dat niet, want volgens Eussen is het een flinke logistieke puzzel om al die klanten kwijt te kunnen. Zo zien de grote bedrijven met boekingssoftware een ware stormloop. ,,Er komen boekingen binnen in drie dagen tijd voor wat ze normaal in een maand doen’’, zegt Eussen. ,,Het is echt enorm druk.’’

Gekkenhuis

Zo opent de bekende haarstylist Mari van de Ven ook vannacht om 00.01 uur zijn kapperszaak in Den Bosch. De salon wordt heropend door de wethouder van economische zaken van Den Bosch. Maar de bekende kapper is lang niet de enige. Meerdere kappers kondigen aan om middernacht de deuren te openen. Zo schreef een kapper uit Doetinchem zelfs een prijsvraag uit voor wie het eerste geknipt zou worden om 00.01 uur vannacht.

Bij de grootste kappersketen van Nederland Provalliance, van onder andere Team, Cosmo, Brainwash en Yes, hebben ze de afgelopen dagen maar liefst 70.000 klanten teruggebeld. ,,Die hadden zich allemaal aangemeld op een wachtlijst voor een van onze 350 salons’’, zegt Merel Venneman, directeur van Provalliance Nederland. Als je volgens haar nu belt kan je niet zomaar morgen al terecht. ,,Er komen per dag honderden reserveringen bij.’' Venneman verwacht een enorme drukte: ,,Het wordt echt hamsteren, maar dan bij de kapper’’, schetst ze.

Bij de kappers in de buurt van Arnhem is het zelfs een compleet ‘gekkenhuis’. Klanten bellen de zaken plat om zo snel mogelijk een afspraak te kunnen maken voor een fatsoenlijke knipbeurt nadat ze de kapper sinds maart moesten missen. Bij de Arnhemse vestiging van Kinki Kappers is het ook volle bak de komende weken. Mensen kunnen online boeken voor een afspraak in een van de zaken uit de landelijke keten. ,,Donderdag werden er in twee uur tijd zesduizend afspraken gemaakt.”

Coulant

Iedereen wil tegelijk geknipt worden en dat kan dus even duren. ,,En klanten moeten zich natuurlijk wel aan de veiligheidsregels houden’’. Zo wordt er voorafgaand aan iedere knipbeurt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben. Ook moeten alle klanten minimaal 1,5 meter uit elkaar zitten. Daardoor kunnen kappers besluiten hun openingstijden aan te passen. ,,We hebben gemeenten opgeroepen om coulant te zijn qua openingstijden nu.’’ Volgens de woordvoerder van de ANKO wordt daar vanuit de gemeenten vooralsnog positief op gereageerd. ,,Ze houden de situatie wel in de gaten”, zegt ze.

De kappers zijn niet de enigen die morgen de tent weer mogen openen. Ook schoonheidsspecialisten gaan weer aan het werk. Net als de pedicure en de fysiotherapeut. Voor alle diensten moet wel vooraf een afspraak worden gemaakt. Morgen gaan ook de basisscholen weer open en ook mag er weer buiten gesport worden. De versoepelingen van de maatregelen werden deze week bekendgemaakt door premier Rutte tijdens een persconferentie.

