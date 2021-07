Nederland is landbouw-supermacht: vorig jaar voor 95,6 miljard euro geëxporteerd

Zeeuwse boeren op weg naar Den Haag: ‘Laten zien dat ze niet met ons moeten sollen’

8:01 SCHARENDIJKE - ,,Als er hier in Nederland geen landbouw meer is, dan nog is er stikstofuitstoot.” Jos op 't Hof uit Nieuwerkerk weet het zeker. Hij gaat woensdagmorgen vroeg naar Den Haag, samen met een clubje boeren uit de omgeving ,,om te laten zien dat ze niet met ons moeten sollen.”