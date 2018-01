Nederland in zevende hemel met blauwe supermaan

De maan lijkt extra groot doordat ze betrekkelijk dicht bij de aarde is. Ze krijgt bovendien een rode gloed doordat de aarde tussen de zon en de maan in staat en deze verduistert.



Nederland moest het doen met een supermaan, blauw genoemd omdat het de tweede volle maan was in een kalendermaand. Elders was de situatie dankzij de eclips spectaculairder. Bij een planetarium in de Indiase stad Bangalore vormden zich lange rijen om door een telescoop naar de roodkleurige maan te turen. De Hindustan Times berichtte dat sommige hindoetempels de deuren sloten wegens het onheilspellende karakter.



In Australië maakten Wicca-volgelingen dankbaar gebruik van hemelschouwspel. De krant The Age citeerde de uitbater van een magie-winkel, die grote toeloop kreeg voor het uitvoeren van rituelen bij volle maan. ,,Liefdesspreuken zijn traditioneel het effectiefst tijdens de supermaan.''



Ook miljoenen Chinezen hadden geluk. In Peking was het koud maar helder, waardoor het fenomeen na ruim 150 jaar eindelijk weer eens goed was te zien.