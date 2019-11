'Nederland heeft een van de strengste asielprocedures'

Een van de belangrijke instrumenten die Nederland daarbij hanteert, is de lijst met 'veilige landen', concluderen Trouw en Investico. Mensen uit deze landen maken weinig kans op asiel, is het idee, omdat in die landen geen systematische vervolging, foltering of schending van mensenrechten plaatsvindt. Maar in de praktijk is de samenstelling van de lijst tamelijk willekeurig. Nederland staat in Europa vaak alleen in het oordeel dat een land veilig is.