Nederland haalt vijf IS-vrouwen en hun kinderen op in Syrië

Nederland heeft vanochtend vijf IS-vrouwen en hun elf kinderen opgehaald vanuit een detentiekamp in Syrië. Dat melden journalisten in de regio, er is nog geen officiële bevestiging.

Zo'n dertig Nederlandse vrouwen en hun 70 kinderen zitten al 2 jaar in detentiekampen in het Koerdisch deel van Syrië. De vrouwen sloten zich jaren geleden aan bij IS. Nadat het Kalifaat van de terreurgroep in 2019 viel, belandden ze in Koerdisch gevangenschap. Er zitten honderden Europese vrouwen in die kampen.



Een deel van de Nederlandse vrouwen wil al jaren terugkeren, maar het kabinet wilde daar niet aan meewerken. Door een uitspraak van de rechtbank Rotterdam is daar echter verandering in gekomen. Als Nederland niet meewerkt aan terugkeer van de vrouwen, dreigen de strafzaken die hier tegen hen lopen gesloten te worden. Dat zou inhouden dat ze, als ze later ooit terugkeren, niet meer gestraft kunnen worden.

Ilham uit Gouda

In juni haalde Nederland voor het eerst een vrouwelijke Syriëganger terug. Toen ging het om Ilham B. uit Gouda. Zij werd na terugkomst aangehouden en vastgezet op de terrorismeafdeling van de gevangenis in Zwolle. Nu worden dus nog vijf vrouwen (en hun elf kinderen) opgehaald. Dat dat zou gebeuren werd al enige tijd verwacht. Officiële bevestiging van de actie vanuit Nederlandse en Koerdische instanties is er nog niet, die komt doorgaans pas nadat de operatie volledig is afgerond.

Dertien vrouwen die in de kampen zitten zijn een procedure gestart waarin ze stellen dat de rechtszaak tegen hen moet worden beëindigd als ze niet in staat worden gesteld zelf bij de zittingen aanwezig te zijn. De rechtbank Rotterdam oordeelde vorige maand dat de overheid in het geval van één van die vrouwen binnen drie maanden moet kunnen aantonen dat ze probeert haar terug te halen. Voor vier andere vrouwen geldt daarbij een termijn van zes maanden. Die vijf vrouwen lijken nu in een keer te zijn opgehaald.

Vorige week haalde Zweden nog twee vrouwen en kinderen op vanuit Noord-Syrië, zo meldde het Koerdische comité voor buitenlandse relaties toen op twitter.

Celstraf

Alle vrouwen zullen bij aankomst in Nederland worden aangehouden en vastgezet. Later moeten ze voor de rechtbank komen. Eind vorig jaar kreeg de teruggekeerde Sadaf S. uit Zoetermeer nog een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd door de rechtbank in Rotterdam. Die straf was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De straffen die nu worden opgelegd zijn hoger dan de straffen die vrouwen die eerder terugkwamen uit Syrië, kregen opgelegd. Justitie en de rechtbank rekent de ‘late’ terugkeerders aan dat ze tot op het laatste moment bij IS bleven en niet eerder probeerden te ontsnappen.

Vrijdag komt de zaak tegen Angela B. uit Soesterberg voor de rechter. Zij is een van de meer bekende Nederlandse Syriëgangers. Tijdens een eerdere zitting noemde ze zichzelf ‘een dom gansje'.