Nederland gaat steenkoude nachten tegemoet

De droge sneeuw die op dinsdag is gevallen, helpt de temperatuur omlaag, legt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline uit. ,,Het komt onder meer doordat een sneeuwdek werkt als een isolerende deken, die voorkomt dat warmte uit de grond verdwijnt." Hij voorziet met name zeer koude temperaturen in de provincies Friesland en Gelderland. ,,Bij de juiste omstandigheden kan het kwik zelfs dalen naar -15 graden."

Het sneeuwdek in combinatie met weinig wind en flinke opklaringen is precies de juiste mix voor vrieskou, zegt Willemsen, die de koude voorziet in de komende twee nachten. Ook Weerplaza rekent voor het eerst sinds lange tijd op strenge vorst. ,,De laatste keer dat de temperatuur op een officieel weerstation naar -13 graden of lager daalde, was in 2013 in januari en maart. Dat is alweer zes jaar geleden", aldus meteoroloog Ben Lankamp.

Schaatsen

De isolerende werking van de sneeuw heeft weer een averechts effect als het op ijs ligt. ,,Het ijs groeit daardoor minder goed aan. Schaatsliefhebbers zouden er dan ook goed aan doen om een laagje sneeuw van het ijs te verwijderen, maar op veel plekken is dat niet mogelijk omdat het ijs te dun is om erop te gaan", zegt Willemsen.

Schaatsplezier op natuurijsbanen die opgespoten worden, hangt wel in de lucht. Dat is dan wel weer van korte duur, want komende zaterdag wordt een temperatuur voorspeld van 6 graden boven nul en neerslag in de vorm van regen.

Unicum