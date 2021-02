Nederland eropuit in zacht lenteweer, vooral druk aan kust en in natuurgebieden

Het contrast met vorig weekend kan niet groter zijn. Terwijl Nederland vorige week zaterdag massaal op de schaats stond, is het vandaag lente. Iets na het middaguur was in Oost-Nederland de 15 graden-grens al geslecht. De rest van Nederland volgde snel en inmiddels is het officieel de eerste zachte dag van het jaar. Zondag en de dagen erna gaat de temperatuur zelfs richting de 20 graden.



Nu komende week ook de Voorjaarsvakantie begint, vrezen veel gemeenten dat het fraaie weer tot een toeloop naar het strand, natuurgebieden en stadscentra leidt. Ze roepen Nederlanders op drukte te mijden. ,,Wilt u naar het strand of de duinen? Ga dan op rustige tijden en vermijd drukte”, meldt de gemeente Zandvoort op zijn site. ,,Wanneer het te druk is, kom dan op een later moment terug of bezoek een ander gebied.”



De oproepen zijn niet voor niks. Op veel wegen naar de kust, bossen en andere natuurgebieden is het vanmiddag zoals verwacht druk. Op de Brouwersdam tussen Zeeland en Zuid-Holland stond even na 14.00 uur een file van 7 kilometer. Op de wegen naar Scheveningen en Hoek van Holland staan volgens de ANWB files van enkele kilometers.



In Scheveningen wemelt het van de mensen. ,,Er staan rijen voor horecazaken zoals de ijssalon, en Viswinkel Simonis”, meldt Regio15. Bij sommige strandtenten zijn zelfs een barbecue en statafels neergezet. ,,Op de boulevard is het erg druk, maar op het strand valt het mee en kan iedereen voldoende afstand houden.” In de gemeente Den Haag is het verder druk in duingebied Meijendel. Het parkeerterrein staat sinds vanmorgen 10.00 uur al helemaal vol.