Nederland en Indonesië gaan samen wrakken marineschepen beschermen

Holleeder: Van Endstra's beste vriend tot afperser en moordenaar gemaakt

13:21 Vastgoedmagnaat Willem Endstra was ‘veel te intelligent’ om zich te laten inkapselen en afpersen. Dat zei Willem Holleeder vandaag tijdens de 27e dag van het liquidatieproces in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp. Daar stelde Holleeder dat Endstra hem beschuldigde van afpersing om zich in te dekken en om aan geld te kunnen blijven komen.