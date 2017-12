Nederland een startup-kerkhof? Dit zeggen de ondernemers zelf

,,Ik herken het verhaal van prins Constantijn helemaal. De overheid heeft de mond altijd vol van start-ups, maar als je bekijkt hoeveel subsidie ernaartoe gaat, is het maar een fractie van wat geïnvesteerd wordt in Silicon Valley of in landen die meer vergelijkbaar zijn met Nederland. Het ontbreekt ons echt niet aan talent en ondernemerschap, maar wel aan goede ondersteuning vanuit de overheid. Het traject van een subsidieaanvraag is bijvoorbeeld veel te lang. En wat Constantijn zegt, klopt: het is allemaal heel erg per sector en regio georganiseerd. Ik ken een voorbeeld van een bedrijfje uit Eindhoven dat naar Gelderland moest verhuizen, omdat het alleen daar subsidie kon krijgen. Dat is natuurlijk niet handig. Wat we nodig hebben is één groot nationaal fonds, waarop start-ups in verschillende fasen van hun ontwikkeling een beroep kunnen doen. Aan het begin, en ook in latere stadia, als er geld nodig is om snel te kunnen groeien. Je moet er daarbij wel rekening mee houden dat er mislukkingen zullen plaatsvinden. Van de tien start-ups redden negen het niet, dat is de realiteit. Maar ja, als we echt de ambitie hebben om een nieuwe ASML te creëren, moeten we daar serieus werk van maken.”