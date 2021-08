Nederland blijft waarschijnlijk nog een week rood op Europese coronakaart

Nu staan Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg op donkerrood. In Flevoland, Friesland, Zeeland en Drenthe is de situatie iets minder ernstig, die zijn roodgekleurd. Omdat het ECDC kijkt naar de cijfers over de laatste twee weken, telde de piek van de huidige coronagolf nog net mee voor de kaart van afgelopen donderdag.

Grens

Het idee is dat de hoge cijfers wegvallen bij de kaart van komende week. Een provincie wordt donkerrood als er in twee weken tijd meer dan 500 op de 100.000 inwoners positief zijn getest. In de afgelopen 14 dagen komt alleen Noord-Holland nog boven die grens uit. In die provincie zijn in de laatste twee weken 15.930 nieuwe gevallen ontdekt, omgerekend zo’n 553 op elke 100.000 mensen. Dat is wel een flinke daling. In de twee weken waarop de huidige kaart is gebaseerd, telde de provincie 931 positieve tests per 100.000 Noord-Hollanders.