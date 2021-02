‘Nederland betrokken bij betalen van losgeld aan piraten’

Corona LIVE | Kuipers ziet 'vreemde situatie’ rond virus, eerste van duizend geschonken vaccindo­ses arriveren in Suriname

19 februari Flink meer bedrijven hebben al loonsteun aangevraagd in de eerste week van het vierde steunpakket NOW, dan tijdens de eerste week van de vorige ronde. Ruim 34.000 bedrijven vroegen volgens uitkeringsinstantie UWV de afgelopen week compensatie aan voor de loonkosten: 13.000 meer dan in de eerste week van NOW 3.0. Mensen die zijn ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech, dragen het coronavirus veel minder snel over. Dat betekent dat de vaccins mogelijk niet alleen voorkomen dat mensen ziek worden, maar ook dat ze anderen veel minder snel besmetten. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.