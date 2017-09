Nazomer piekt 'uitzonderlijk' met lokaal 25 graden

Op de kalender is het al bijna een week herfst, maar de maxima zitten deze laatste dagen van september een paar graden boven de normaal van 17 graden. We kunnen daarmee rustig spreken van nazomerweer.



In het noorden is het nog mistig, maar als de zon later vandaag gaat schijnen kan het in het zuidoosten 25 graden worden. Dan wordt het een zomerse dag en dat maken we niet meer zo vaak mee, zo laat in het jaar. De laatste keer dat het zo laat in het jaar nog 25 graden werd, was zes jaar geleden in 2011. Vervolgens moeten we zestien jaar verder terug, naar 1995. In vroegere jaren gebeurde het wel vaker, vanaf het begin van de twintigste eeuw tot aan 1990 ongeveer eens in de vijf jaar, maar de laatste 27 jaar dus slechts twee keer. ,,Een zomerdag zo laat in het jaar is iets wat niet meer zo gebruikelijk is”, aldus Michiel Severin van Weerplaza.