Natuurmonumenten vergoedt kosten slachtoffer na aanval Schotse Hooglander

Natuurmonumenten vergoedt de kosten van Doesburgse Alie Mulder, die in het nationaal park Veluwezoom in het Gelderse Rheden is aangevallen door een Schotse Hooglander. Dat zegt Jeroen de Koe, de beheerder van het gebied. ,,We gaan met haar in gesprek hierover", zegt De Koe.