Natuuractiegroep ‘AH must go’ claimen dichtlijmen deuren van 18 filialen in Amsterdam

Medewerkers stonden vanochtend voor een raadsel toen de deuren niet van het slot gingen. Nu claimt Natuuractiegroep ‘AH Must Go’ dat zij de deuren van de verschillende filialen in Amsterdam hebben dichtgelijmd. In een bericht geven ze aan dat dit uit protest is tegen Ahold.



“Ahold is van plan om een groot betonnen distributiecentrum te bouwen in de kostbare Lutkemeerpolder”, meldt de groep volgens de krant Trouw in een persbericht. “De laatste vruchtbare kleigrond van Amsterdam, waar biologische voedselproductie voor de stad plaatsvindt, gaat dan voorgoed verloren. Ook het omringende natuurgebied met zeldzame vogels zal ernstig verstoord worden.”



De politie is bekend met de verklaring en neemt het mee in het onderzoek, aldus een woordvoerder. De politie wil de individuele daders graag nog opsporen en gaat daarom de bewakingsbeelden van de filialen bekijken. Ook zoekt de politie uit of er in de omgeving van de winkels camera’s hangen die daders hebben gefilmd.



De deuren van de verschillende filialen zijn sinds vanmiddag allemaal weer open. Vanmorgen was al een deel van de winkels geopend door medewerkers. De politie hierover: ,,Medewerkers zijn op een of andere manier toch binnengekomen.”



Albert Heijn bevestigt alleen dat er sloten zijn dichtgelijmd op achttien locaties en komt later op de dag met meer informatie.