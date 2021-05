Natte en frisse Pinksteren: lente gaat de boeken in als koudste sinds 2013

De weersvoorspelling voor dit pinksterweekeinde was al niet best, maar zelfs vage hoop op wat warmte lijkt vandaag vervlogen. Na de heftige wind van gisteren regent het vandaag pijpenstelen en gaat de lente van 2021 definitief de boeken in als koudste sinds 2013. Ook morgen en maandag blijft de kans op buien groot.

Vandaag waait het al aanzienlijk minder dan gisteren. De wind draait naar het zuidwesten en neemt flink in kracht af. Bewolkt is het vrijwel overal en het blijft een natte bedoening de komende dagen, melden de meteorologen van WeerPlaza. Vanmiddag breekt op een aantal plaatsen mogelijk de zon door. Met een graad of 13 blijft het echter aan de frisse kant.



Op eerste pinksterdag kan het, tussen de buien door, in de zon en uit de wind best aangenaam zijn. De verwachting is dat het een graadje warmer wordt. Met 14 graden blijft het hoe dan ook kouder dan we gewend zijn in mei. Maandag ziet er qua nattigheid en temperatuur niet veel beter uit. Het kwik stijgt mogelijk naar 15 graden, de kans op regen ligt rond de 50 procent.

De lentemaanden maart, april en mei, warmden de laatste jaren sterk op. Tegenwoordig wordt gekeken naar de klimaatgemiddelde temperatuur over de jaren 1991-2020, schrijft WeerPlaza. De lente kent nu een gemiddelde temperatuur van 9,9 graden. Sinds het begin van deze eeuw is de lente een volle graad opgewarmd. Dat de lente tot nu toe zo koud verliep, is best opvallend te noemen.



Normaal zou de temperatuur nu rond de 18 tot 19 graden liggen. ,,We waren de afgelopen jaren natuurlijk verwend met warme, zonnige en droge, lentes vol zomerse dagen’’, zegt weerman Wilfred Janssen. ,,Dit jaar is het een ouderwets Hollandse lente, fris en nat. Echt een beetje zoals het vroeger was. We zitten nu gemiddeld op 8 graden, terwijl de laatste jaren 9,9 graden normaal is. Het is nu veel te koud.’’

In 2013 beleefden we in Nederland voor het laatst een koude lente. Het was toen, met een gemiddelde temperatuur van 7,3 graden, zelfs nog kouder dan dit jaar. Ook de lentes van 2015 en 2016 waren behoorlijk frisser dan normaal. De koudste Pinksteren sinds 1951 kende Nederland in 2016. Op eerste pinksterdag werd het in De Bilt slechts 12,1 graden en op tweede pinksterdag 13,6 graden.



Dit jaar werden in De Bilt pas drie dagen genoteerd waarop de temperatuur op 20 graden of hoger uitkwam. De eerste officiële warme dag viel op 30 maart. Hoewel het er de komende dagen niet in zit, kan er op de valreep van deze maand nog een warme dag bijkomen. Normaal gesproken telt de lente er zo’n 16. Zomerse dagen werden in De Bilt nog helemaal niet geklokt. Lokaal werden er één tot twee genoteerd.

