Natasja redt tijgers en krijgt onverwachts hulp van de Bauers en Blijdorp

Drie jaar geleden stroomden de tranen over de wangen van Natasja de Winter (49). Op de Argentijnse televisie zag zij tijgers en leeuwen in verschrikkelijke omstandigheden vechten voor hun leven. In te kleine kooien zochten deze exotische dieren naar schaduw en voedsel. Tevergeefs. Het was hartje zomer en in de gesloten dierentuinen keek niemand meer echt naar ze om. Ze besloot om in actie te komen.