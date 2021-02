Natalie (40) is doodziek, maar haar laatste levensfase zit vol coronaregels: ‘Dit is óók lijden’

Lees terug: Nederland beleeft dag vol schaats­pret, drukte op sommige plekken

13 februari De schaatskoorts barstte vandaag goed los in het land. Mensen gingen al vroeg het ijs op, en dat zorgde voor mooie plaatjes. Op verschillende plekken werd het te druk, daar greep de gemeente in door wegen af te sluiten. In de loop van de dag werd het ook spitsuur bij de huisartsenposten. Hieronder kun je alles nog eens rustig teruglezen. Dank voor het volgen van dit liveblog!