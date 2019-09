Nat, winderig en koud herfstweer op komst

Ondanks de regen en de wind worden er overdag geen echt lage temperaturen verwacht. De maxima liggen rond de 18 graden. ,,Vandaag trekken de wolkenrestanten van orkaan Humberto nog over het land. Er valt in de ochtend hier en daar wat regen en in de middag kunnen de buien met name in de zuidelijke helft van het land wat actiever worden’’, zo luidt de verwachting van Weerplaza.



,,Donderdag meldt een nieuwe depressie zich bij Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De bijbehorende actieve storing trekt in de loop van donderdag van west naar oost over het land en ook dan kan het weer stevig regenen. Ook nu lijkt de avondspits weer slachtoffer te worden van de regen. Op de meeste plekken valt meer dan 10 millimeter regen.”