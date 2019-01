Nashville-supporter die nazi-ideologie erbij haalde, mag bij VU blijven

,,Het was een stevig en duidelijk gesprek, maar over de inhoud en uitkomst doen we geen mededelingen’’, aldus een woordvoerder van de VU. De Vries zelf is niet bereikbaar voor commentaar. Of en welke maatregelen zijn genomen, blijft onduidelijk.

De theologiedocent (62) is een van de initiatiefnemers van de verspreiding van de Nederlandse vertaling van de fel bekritiseerde Nashville-verklaring.

Dinsdag haalde de voormalige voorganger van de Hersteld Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld op deze site de Tweede Wereldoorlog erbij in de discussie: ,,Er wordt te weinig onderwijs gegeven over wat de Bijbel zegt over het huwelijk en seksualiteit. We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak.’’

Het universiteitsbestuur noemde de vergelijking ‘onaanvaardbaar’, De Vries, docent aan het Hersteld Hervormd Seminarium van de VU, betuigde spijt.

Volledig scherm Piet de Vries is voormalig predikant en een van de Nederlandse kartrekkers van het Nashville-pamflet. © Anton Dommerholt

Ruard Ganzevoort is decaan van de faculteit waaraan De Vries verbonden is. Hij wil niet op de eventuele maatregelen ingaan, maar vindt wel dat de hele Vrije Universiteit aan de slag moet met ‘Nashville’. ,,Los van de buitengewoon ongepaste vergelijking laat de Nashville-verklaring ook zien dat we één faculteit moeten vormen, één universiteit’’, aldus Ganzevoort, zelf homoseksueel. ,,Het is mijn taak als decaan om iedereen zich veilig te laten voelen: alle studenten, homo’s, lesbiennes en transgenders.’’ Tegelijkertijd wil de VU-top geen ‘meningenpolitie’ zijn: ,,De verschillen van inzicht zijn er, daar moeten we mee dealen.’’ De komende tijd houdt de universiteit een debat over de thema’s uit de Nashville-verklaring.

Weggestuurd

Ganzevoort ervoer zelf hoe in orthodoxe kring wordt omgesprongen met homoseksualiteit. Toen hij in de jaren 90 uit de kast kwam, was hij predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerk. Hij werd uit zijn ambt gezet. ,,Ik weet heel goed hoe de visie is van een deel van de orthodoxe protestanten. Zij vinden heel principieel dat homoseksualiteit niet kan. Maar voor mij is dat het begin van een gesprek, niet het einde. Daarbij moeten we ook niet doen alsof heel Nederland supertolerant is tegenover LHBTI’ers. Vergeet niet wat Johan Derksen niet zo lang geleden zei.’’