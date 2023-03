Namen NSB’ers in 2025 openbaar: ‘Kan grote gevolgen hebben als dit op straat komt te liggen’

Dit ‘decadente’ verzor­gings­huis heeft chef-kok, wellness­ruim­te en masseur (maar huur is 4200 euro)

In het nieuwe pand op het Pottersplein aan de Goudse singel is een bibliotheek gevestigd en een wellnessruimte met kapper en masseur. En iedere dag maakt een chef-kok ieders lievelingsgerechten. Het leven is niet goedkoop in Huize ter Gouwe, maar wel prettig.