NAM waarschuwt voor aardbevingen in Overijssel

De NAM wil dertien jaar langer dan gepland gas blijven winnen uit de bodem rond Hardenberg. De kans dat dit leidt tot bodemtrillingen is volgens het bedrijf reëel, met in het ergste geval scheuren in de muren van gebouwen. De verwachting is niet dat dit ‘Groninger’ taferelen oplevert. Volgens de NAM blijven de bevingen door de stijve, zanderige bodem beperkt in kracht. In het ergste geval zullen nabij het epicentrum meerdere gebouwen lichte, niet constructieve schade oplopen en een beperkt aantal gebouwen matige constructieve schade.