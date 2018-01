'NAM moet binnen 48 uur met maatregelen komen na aardbeving Groningen'

De aardbeving nabij Loppersum had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter en was volgens het KNMI zwaar. Uit een eerste analyse van SodM blijkt dat de beving zo zwaar was dat er ingegrepen moet worden. Afspraken hieromtrent zijn afgelopen juli vastgelegd in het zogeheten Meet- en regelprotocol.



Het SodM meet de kracht van de aardbeving in de zogenoemde grondversnelling. Hoe hoger die is, hoe meer de grond schudt en hoe groter de schade is. ,,De gemeten grondversnelling (0,116 g) zorgt ervoor dat het hoogste niveau uit het meet- en regelprotocol bereikt is: het interventieniveau'', aldus het SodM.



In dat protocol staat precies welke maatregelen de NAM kan nemen na zo'n zware beving. Daarbij gaat het om allerlei productiebeperkende maatregelen. In het uiterste geval kan de SodM adviseren dat de gasproductie heel fors wordt teruggeschroefd of dat grote delen van het aardgasveld buiten gebruik worden gesteld. Het ministerie van Economische Zaken neemt het uiteindelijke besluit hierover.