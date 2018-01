Nader onderzoek naar verdwenen Nederlandse schepen Javazee

Defensie gaat verder onderzoek doen naar de drie verdwenen wrakken van marineschepen in de Javazee. Met de verdwijning van de schepen verdwenen ook de zeemansgraven. Bij het vergaan van drie Nederlandse marineschepen in de Tweede Wereldoorlog verloren ook honderden Nederlandse en Indonesische militairen de dood.

De berichtgeving in Indonesische media, vorige week, over de omgang met de menselijke resten die mogelijk uit de Nederlandse schepen kwamen, roept vragen ‘en begrijpelijke emoties op’. Dat schrijft minister Ank Bijleveld van Defensie vandaag aan de Tweede Kamer. ,,Alle gesneuvelde militairen verdienen een respectvolle laatste rustplaats. Voor de nabestaanden is dit zeer belangrijk, want ook zij verdienen rust. Daar zet het kabinet zich voor in.''

Toch is er voor Bijleveld geen directe aanleiding tot zorg. De wrakken waarover Indonesische media berichtten zijn volgens haar al eerder door Defensie onderzocht. ,,De conclusie was dat er op de onderzochte beelden geen bewijs kon worden gevonden voor de aanwezigheid van wrakstukken van de Nederlandse oorlogsschepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java of Hr. Ms. Kortenaer.''