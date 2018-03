In een klooster in het zuiden van het land brandt al sinds 143 jaar een kaars – al is het misschien beter om te zeggen dat niet de kaars maar de vlam al 143 jaar dezelfde is. Bij dat kaarslicht zit sinds 1875 een zuster te bidden. Ook daar geldt: de gebeden zijn constant, de zusters wisselen elkaar af.

Quote Vaak, in het holst van de nacht, denk ik aan het ruisen van een habijt en het korrelige kaarslicht ver weg. De Benedictinessen van het Altijddurende Aanbidding in Tegelen bidden voor ons en voor de wereld, dag en nacht prevelen ze een oneindig snoer van gebeden, alleen onderbroken door de aflossing van de wacht. Vaak, in het holst van de nacht, denk ik aan het ruisen van een habijt en het korrelige kaarslicht ver weg.

Mijn slaapproblemen begonnen een jaar geleden – sinds een maand is de slapeloosheid constant. ‘Die zeven kostbare uren slaap breken plotseling in tweeën’, schrijft F. Scott Fitzgerald in Slapen en wakker liggen. ‘Er is, als je geluk hebt, de eerste zoete slaap van de nacht en de laatste diepe slaap van de ochtend, maar daartussenin verschijnt een sinistere, zich steeds verwijdende kloof.’

De diepe slaap van de ochtend ken ik niet, het is eenvoudigweg een wakker liggen vanaf halfdrie ’s nachts totdat ’s morgens vroeg de wekker gaat. Gedachten monden soms uit in een soort dagdromen, een enkele keer zijn ze erotisch van aard. Zo doken er plots twee moeders van het schoolplein op uit het zwart van de nacht, glinsterende dolfijnen. Dat was het aangename deel. De rest is wanhoop. Nog drie uur te gaan.

'Gruwel en verval...'

Ook Scott Fitzgerald werd om halfdrie wakker en zag de verschrikkingen van de nacht voor zich. ‘Gruwel en verval… Verval en gruwel… wat ik had kunnen zijn en doen dat nu verloren is, voorbij, vervlogen, opgemaakt, niet meer terug te winnen. Ik had zó kunnen handelen, dát kunnen laten, hard moeten zijn waar ik bedeesd was, voorzichtig waar ik onbezonnen was. Ik had haar niet zo hoeven kwetsen. Ik had dat niet tegen hem moeten zeggen.’ Enzovoort.

Morgen ga ik CBD-olie kopen. De dokter bellen voor nog een rondje Temazepam. Mijn uitgever zei dat een bruine boterham eten voor het slapengaan helpt, en dat je onder zware dekens moet gaan liggen. Misschien lig ik op een aardstraal. Herman Finkers sliep ook beroerd, vertelde hij toen ik hem vorig jaar bezocht, hij had een wichelroedeloper laten komen die zei dat zijn bed verkeerd stond. Ze verplaatsten het bed, hij sliep weer als een roos. ‘Weet je wat het is, Herman’, had die wichelroedeloper gezegd, ‘het is natuurlijk allemaal bijgeloof, maar het werkt altijd.’

Ik moet mijn leven veranderen. Ik moet stoppen met drinken. Meer groente en fruit eten. Weer gaan mediteren. Vriendelijk zijn. Een nieuw bed kopen. Bij Hästens hebben ze een bed van honderdertigduizend euro, ongelogen. Ik heb erop gelegen. Als je slaap kon kopen, deed ik het onmiddellijk. Ik, die eens als Jakob in de woestijn kon slapen met mijn hoofd op een steen…