Nachttrein naar Praag heeft vertraging en gaat pas komende zomer rijden

Reden voor de vertraging is dat het European Sleeper nog niet is gelukt om voldoende comfortabele slaapwagons te bemachtigen die aan de eigen kwaliteitseisen voldoen. ,,Omdat we werken aan de beschikbaarheid van comfortabele slaaprijtuigen, zullen we later starten dan oorspronkelijk gepland”, laat de vervoerder weten.

De exacte startdatum volgt begin volgend jaar. ,,Tegen die tijd maken we ook de treinsamenstelling, de verschillende comfortniveaus en de ticketprijzen bekend.” Eerder sprak European Sleeper over een bedrag tussen de 50 en 70 euro voor een enkele reis. Passagiers krijgen daar ook een bed voor. Reizigers kunnen bovendien tegen extra betaling een fiets meenemen.

Dagelijks

De nieuwe slaaptrein gaat drie maal in de week rijden: op maandag-, woensdag- en vrijdagavond. De aankomst in Praag is de volgende dag rond half elf in de ochtend. Vanuit Praag vertrekt de trein op zondag, dinsdag en donderdag. De volledige route voert overigens vanaf startplaats Brussel via Antwerpen, Rotterdam, Den Haag HS en Amsterdam CS naar Hannover, Dresden, Berlijn en vervolgens naar de Tsjechische hoofdstad Praag.

European Sleeper, dat claimt dat de treinreis 75 ton minder CO2 vergt dan per vliegtuig, zegt de verbinding zo snel mogelijk dagelijks te willen gaan rijden. Vervolgens moet er ieder jaar een nieuwe nachttrein geïntroduceerd worden. In 2023 naar de Poolse hoofdstad Warschau en in 2024 naar een nog onbekende bestemming.

Volledig scherm De nieuwe dienstregeling van de nachttrein naar Praag. © European Sleeper

Revival

Met de nieuwe verbinding naar Praag is de nachttrein aan een heuse revival bezig. In 2016 zag het landschap er nog totaal anders uit en leek de slaaptrein uitgerangeerd. Deutsche Bahn trok toen de stekker uit de City Night Line tussen Amsterdam en Wenen, 9 december 2016 reed de laatste nachttrein. Het betekende dat Nederland voor het eerst sinds ruim een eeuw geen slaaptreinen kende.

Strenge klimaatdoelen en meer aandacht voor het spoor hebben het landschap echter totaal veranderd. Afgelopen jaar gingen er drie nachttreinen van start. Zo introduceerde de Oostenrijkse ÖBB samen met NS de Nightjet tussen Amsterdam, München en Wenen.

Afgelopen week startte bovendien een nieuwe Nightjet naar het Zwitserse Basel en Zürich. Afgelopen oktober lanceerde GreenCityTrip nachttreinen naar onder meer Praag. Het betreft hier geen ‘vrije’ slaaptrein; passagiers kopen een complete pakketreis. Behalve naar Praag kan dat nu ook naar Venetië, Innsbruck, Wenen en Verona.

