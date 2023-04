Nachtmerrie voor Larissa als katje Pip dood in water wordt gevonden: ‘Voelt alsof ik in een waas leef’

Zorgen over bestemming oude bunker van nazileider: ‘Moeten in actie komen voordat het te laat is’

Een Escape Room Anne Frank zoals in Valkenswaard zal het niet worden, toch zijn ze in Wassenaar allesbehalve gerust over de toekomstige bestemming van de voormalige bunker van Seyss-Inquart. Een bioscoop, casino of evenementenhal zijn in theorie nog altijd mogelijk als zich een koper meldt voor het al jaren leegstaande pand op landgoed Clingendael.