Nachtelijke testrit met snelle intercity geslaagd: tijdwinst van 15 minuten

Groningse vliegclub in de wolken: bij inbraak gestolen spullen teruggevon­den

1 februari Bijna twee weken geleden namen dieven bij een inbraak bij Vliegclub Westerwolde, in het Groningse Stadskanaal, allerlei instrumenten en zelfs een vliegtuigmotor mee. Gisteravond werd de gestolen apparatuur teruggevonden in en rond een woning in de gemeente Emmen.