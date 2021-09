Nabil B: ‘Appjes worden uit de context gehaald, er is selectief geknipt en geplakt’

Voor het eerst na een maandenlange pauze gaf de man in de getuigenbox weer antwoord op vragen: Nabil B. De kroongetuige in het liquidatieproces Marengo werd woensdag door de rechtbank en advocaten van zijn medeverdachten bevraagd over verschillende onderwerpen. Onder meer over de gegevensdragers die in september 2017 bij hem werden aangetroffen en nu zoek blijken te zijn. Hoe dat precies is gegaan, kon Nabil B. niet reproduceren. En dat een dongle werd gevonden, een apparaat waarmee je een internetverbinding kan maken, kon hij zich niet herinneren. ,,Daar staat mij echt niets van bij.”

Een prangend onderwerp betrof de iPhone waarmee de kroongetuige in gevangenschap maandenlang communiceerde met zijn vriendin en twee familieleden. Nabil B. heeft altijd gesteld dat de inhoud van deze telefoon zijn getuigenissen zou ondersteunen. Maar het beeld dat uit die berichten rees was anders. Ze geven de indruk dat de kroongetuige zoveel mogelijk geld wilde veiligstellen met zijn belastende verklaringen. Maar volgens de kroongetuige zijn de presentaties die advocaten hierover gaven uit de context gehaald. ,,Het is selectief knippen en plakken.”

‘Ik heb nooit in koffie gepist’

Gevraagd naar een voorbeeld kwam de kroongetuige met berichten waaruit zou blijken dat hij in een beker koffie van een gevangenismedewerker zou hebben geplast. ,,Ik heb nooit bij een bewaarder in de koffie gepist. Klinkklare onzin. En dat blijkt duidelijk uit de dataset. Maar ik ga dat niet verder toelichten.” Volgens de kroongetuige zijn de berichten niet compleet en is het daardoor moeilijk om conclusies te trekken.

Zo ging het de hele dag door. Op veel vragen over appjes wilde de kroongetuige geen antwoord geven. In de berichten schreef Nabil B. dat hij niet bang was voor een controle in zijn cel, omdat hij contact had met een ‘relaxte bewaarder’. Hoe zat dat precies, wilde advocaat Inez Weski weten. Weski staat hoofdverdachte Ridouan Taghi bij in het proces, waarin de verklaringen van Nabil B. belangrijk bewijs vormen. ,,Ik beroep me op mijn verschoningsrecht”, zei de kroongetuige, wat betekent dat hij geen antwoord geeft om zichzelf niet strafrechtelijk te belasten. Ook op app-berichten waarin staat dat hij de directeur van de gevangenis ‘bij de ballen heeft’ wilde hij niet reageren.

Dat had hij overigens wel graag willen doen, vertelde hij. ,,Sommige dingen wil ik echt graag uitleggen. Maar het is verdomd moeilijk. Want op het moment dat ik het ga uitleggen, zeg ik iets over mijn geheime overeenkomst, waarover ik niks mag zeggen. Dus ik mag het niet zeggen en daardoor zit ik tussen de wal en het schip. Ik snap de vragen, die zijn heel legitiem.” De rechtbank moet later bepalen of de kroongetuige alsnog de vragen moet beantwoorden. Het proces gaat in oktober verder.

Ridouan Taghi wil dat zijn strafzaak wordt afgesplitst. Dat verzoek deed zijn advocaat Inez Weski woensdag ‘op nadrukkelijk verzoek’ van haar cliënt, ‘in het belang van de rust van het proces.’ Volgens Weski is er ‘disproportioneel’ veel aandacht voor Taghi in het strafproces. ,,Als de zaak van Taghi wordt afgesplitst, kunnen we in het huidige proces terugkeren tot de kern en krijgen de medeverdachten en hun belangen voldoende aandacht.” De rechtbank zal hier op een later moment over beslissen.

