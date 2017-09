Nabestaanden van omgekomen militairen Mali naar de rechter

Gisteren concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in hun rapport dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de controle van het explosief materiaal en het verzorgen van veilige werkomstandigheden voor de militairen. Nabestaanden zijn verbijsterd en houden de dienst verantwoordelijk voor het dodelijke ongeluk. ,,We gaan volgende week bespreken welke juridische stappen we kunnen nemen en wat de opties zijn'', laat advocaat Michael Ruperti weten. ''Alles staat nog open, maar dat Defensie in juridische zin aansprakelijk is, staat wel vast.''