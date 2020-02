Nabestaanden tramaanslag Utrecht willen proces naar grotere zaal verplaatsen

De nabestaanden eisen in de brief dat de strafzaak tegen Tanis in een grotere rechtszaal wordt gevoerd. Het voornaamste probleem is dat de zittingszaal in Utrecht te klein is en dat daardoor niet iedereen in de zaal kan plaatsnemen. ,,De vorige zitting is er vanwege de te beperkte zitcapaciteit binnen de rechtszaal een keuze gemaakt om bepaalde personen niet toe te laten tot de zittingszaal waar het proces daadwerkelijk plaatsvindt. Dat heeft er de laatste keer toe geleid dat onder meer de casemanagers van Slachtofferhulp Nederland niet werden toegelaten.’’ Volgens advocaat Sébas Diekstra kan dat niet de bedoeling zijn. Hij stelde de brief op namens René Verschuur, de vader van de doodgeschoten Roos Verschuur.