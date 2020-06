Nabestaanden tegen Thijs H.: ‘Kijk in de spiegel, monster’

videoThijs H. had al heftige psychotische klachten sinds 2018 maar behandelaars misten de ‘rode vlag'. Zijn psychose werd onderschat, hij kreeg juist adhd-medicijnen die waanbeelden ‘aanjagen'. Verslaggever Niels Klaassen is er vandaag bij in de rechtszaal en doet via Twitter live verslag.

Dat concluderen gedragsexperts van het Pieter Baan Centrum na observatie en bestudering van H.'s medisch dossier, zo blijkt op dag twee van de inhoudelijke behandeling van de drievoudige moordzaak. Thijs H. vermoordde drie wandelaars vorig jaar mei in Den Haag en op de Brunssummerheide. Hij heeft de moorden bekend, maar stelt vanuit psychotische dwang gehandeld te hebben. Het Pieter Baan Centrum (PBC) adviseert de rechtbank om hem volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren (waardoor een celstraf vervalt).

Zijn psychose kende een ‘lange aanloop’, vertelden de PBC-experts tijdens de zitting, maar werd niet als zodanig herkend door behandelaars, is de kritische conclusie. Ook niet als H. in september 2018 doordraait, en zelfs niet na zijn zelfmoordpoging in november. Hij gaat dan wel onder behandeling, onder meer bij ggz-instelling Mondriaan, maar de psychose raakt ondergesneeuwd bij andere problemen. ,,De psychose moet voorop staan bij je diagnose”, zei de psychiater van het Pieter Baan Centrum. ,,Anders is elke andere diagnose gedoemd te mislukken.” Maar de artsen richten zich bij H. vooral op concentratieproblemen en sociale onvermogens, en denken ook aan adhd.

Terwijl H. zijn lage dosering anti-psychotica niet meer neemt, krijgt hij wel dexamfetamine, een adhd-medicijn. Maar dat ‘jaagt de psychotische klachten juist aan’, zei de expert. Mede daarom kunnen de gruweldaden hem niet aangerekend worden, vinden de gedragsdeskundigen. Wie psychotisch is, bevat zelf niet dat hij in een andere realiteit zit. ,,En ook de hulpverlening had niet het hele beeld. Er was onvoldoende zicht op alarmsignalen.” Ook verborg Thijs H. zijn klachten vaak, dat maakt behandeling lastig. H. zou volgens het PBC alleen een verplichte psychische behandeling (tbs) moeten krijgen. Nabestaanden overwegen nog om de ggz-kliniek aansprakelijk te stellen.

‘Seriemoordenaar’

Zij deden ook hun verhaal in de rechtbank vanmiddag. De man van de vermoorde Diny breekt bij het begin van zijn tekst. ,,Jij hebt alles kapotgemaakt. Jij idioot, monster, je hebt daar voor gezorgd. Hopelijk heb je een spiegel in je cel, en zie je straks elke dag dat jij die seriemoordenaar bent.” De tweelingzus van Diny is boos over de privacybescherming door Mondriaan en de rol van de moeder van H. ,,Als je hem zo beschermt, ben je voor mij ook verdacht. Ik voel me een tweeling, maar nu alleen.” Ze kijkt hem aan. ,,Thijs, wat heb je opgezocht? Hoe het was om te steken?! Voelde het goed? Naar verwachting?”

Thijs H. kijkt haar aan en antwoordt: ‘nee’. Diny's dochter zegt nog: ,,Je hebt niet alleen mijn moeder afgenomen, maar ook mijn beste vriendin. Hoe lang of kort je ook vastzit, je bent en blijft een seriemoordenaar.” De man van Etsuko, het Haagse slachtoffer, laat via zijn advocaat weten: ,,Alles wat ik deze rechtbank kan vragen, is ervoor te zorgen dat niemand anders ooit de pijn zal ervaren die ik, evenals onze families en vrienden hebben gevoeld bij het verlies van Etsuko.’’ Bij de inbreng van de nabestaanden moet H. huilen: ,,Ik wil alleen zeggen dat het met verschrikkelijk spijt en dat jullie genoegdoening krijgen met dit proces.”

De nabestaanden eisen in totaal gezamenlijk een schadevergoeding van ruim anderhalve ton. Hun advocaten Phil Boonen en Sébas Diekstra benadrukken dat het mogelijk is dat H. zijn psychose veinsde. Boonen: ,,Daar zijn voorbeelden van, het kán.”

Sceptisch

Het OM is ook sceptisch over het psychoseverhaal. De officieren van justitie vinden dat H. met zijn intensieve drugsgebruik bewust risico’s nam, dat er een zekere ‘berekening’ in zijn handelen te bespeuren valt. De officier van justitie wil bijvoorbeeld weten waarom hij metalmuziek met ‘bizarre songteksten’ luisterde voordat hij toesloeg op dinsdag 7 mei in Zuid-Limburg. Ze citeerde in de rechtszaal die tekst: ,,I am chosen, next in line, send to slaughter all mankind.” H. reageert gelaten: ,,Om mezelf in de stemming te brengen, ik moest de moed verzamelen.”

Gisteren werden de levensloop, feiten en persoonlijke omstandigheden behandeld. H. stelt dat hij vorig jaar totaal verward was, dat hij wel moest moorden, hij kreeg daarvoor in codetaal opdrachten van ‘het systeem’. ,,Ik wou dat ik het nooit had gedaan”, zei hij. Zijn psychische klachten zouden verergerd zijn door een combinatie van drugs en het adhd-medicijn dexamfetamine.

