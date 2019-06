Nabestaanden moesten sepot in zaak martelmoord Esther via media vernemen

Stille tocht AlmereOnbegrijpelijk en onverteerbaar. Zo noemt de moeder van de in 2017 vermoorde Esther Paul (43) uit Almere het uitlekken van het nieuws over het niet verder vervolgen van twee verdachten in de zaak, gisteren. ,,Hoe is het mogelijk dat zoiets gebeurt drie dagen voor ons gesprek met het Openbaar Ministerie”, vraagt moeder Suus Paul zich een dag later hoofdschuddend af bij de Stille Tocht voor Onopgeloste Moordzaken in Almere.

Ze moest het nieuws over de seponering van de zaak gisteren uit de media vernemen. Het was de tweede ‘schok’ voor haar in korte tijd. ,,In januari en februari werden de twee verdachten al vrijgelaten. Ook toen moesten wij het nieuws uit de media vernemen. De tweede verdachte kwam nota bene vrij op 7 februari, mijn verjaardag. Leuk verjaardagscadeau, maar niet heus”, verzucht de vrouw in haar scootmobiel.



Ze begrijpt niks van de gang van zaken. ,,Wij hebben maandag een afspraak bij het Openbaar Ministerie (OM) in Utrecht. Dat wil ons bijpraten over de stand van zaken in het onderzoek. Nou, die stand van zaken kennen we inmiddels en ook weten we al dat de twee verdachten niet verder vervolgd zullen worden, blijkbaar wegens gebrek aan bewijs.”

Quote Onze gevoelens zijn blijkbaar niet belangrijk Moeder Suus Paul

De nabestaanden hadden gisteren een telefoontje of desnoods een mailtje met excuses en uitleg verwacht van het OM. Maar het bleef stil. ,,Is er dan niemand die zich verantwoordelijk voelt voor het uitlekken van het nieuws? Niemand die denkt: wat doet zoiets met de nabestaanden?”, zegt de vrouw met een diepe zucht. ,,Onze gevoelens zijn blijkbaar niet belangrijk. Mede daarom neem ik vanmiddag deel aan de Stille Tocht voor Onopgeloste Moordzaken zoals die van mijn dochter. Om aandacht te vragen voor onze situatie.

Het OM laat in een reactie weten het uitlekken van het nieuws over het sepot ‘heel vervelend’ voor de nabestaanden te vinden. ,,Wij betreuren het ten zeerste dat de advocaat van een van de verdachten meteen naar de media is gestapt nadat wij hem hadden geïnformeerd over het sepot. We moesten hem er wel over informeren vanwege een lopende zaak van zijn cliënt. Wij hebben de betrokken media daarna tevergeefs gevraagd om te wachten met publicatie tot na ons gesprek met de nabestaanden op maandag”, zegt woordvoerster Mary Hallebeek.

Ze contacteerde vervolgens Slachtofferhulp Nederland met het verzoek om de nabestaanden van Esther Paul te informeren over de informatie die zou uitlekken. ,,Daarna moet ergens iets zijn misgegaan waardoor de nabestaanden niet werden geïnformeerd. Wij zullen dat maandag alsnog uitgebreid doen”, aldus de zegsvrouw.

Zwaar gehavend

Fietsers vonden het zwaar gehavende lichaam van Esther Paul op 30 april 2017 aan de oever van het Veluwemeer bij Biddinghuizen. De twee verdachten zijn Mike J. en Kuku V. De dagen voor haar moord zat Esther Paul bij hen ondergedoken in een vakantiehuisje op camping Rivièra Beach in Biddinghuizen, uit angst voor haar criminele ex-vriend Frank G. (50).



Er is geen bewijs dat J. en V. in de hand hebben gewerkt dat Paul (door anderen) werd doodgemarteld en gedumpt in het Veluwemeer. Dat heeft de officier van justitie ze laten weten. De recherche denkt dat Esthers ex G. achter de moord zit, maar kan dat vooralsnog niet bewijzen. Esther Paul is waarschijnlijk doodgemarteld omdat ze twee Amsterdamse leden van motorbende No Surrender had getipt dat haar ex-vriend G. een geldstash had bij zijn moeder.

Alan B. en Giliamo M. (41) zouden de 78-jarige moeder van Frank G. op 8 december 2016 thuis hebben overvallen en 600.000 euro hebben meegenomen. De bejaarde vrouw zou zijn gekneveld en mishandeld, maar wilde geen aangifte doen omdat ‘de familie slechte ervaringen had met de politie’. De twee Amsterdammers, die nadien ‘in bad standing’ uit No Surrender zijn gezet, zijn inmiddels veroordeeld tot 4,5 en 4 jaar cel.

Wraakexpeditie