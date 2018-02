Nabestaanden MH17 eisen excuses Wilders voor Russisch vriendschapsspeldje

Mijnheer Wilders,



Met ergernis overgaande in woede, heb ik kennisgenomen van uw eenzijdige en uitermate ongenuanceerde uitlatingen in de media over Rusland, naar aanleiding van uw recente bezoek aan dat land. Van een volksvertegenwoordiger mag op z’n minst een ietwat bredere visie op heersende geopolitieke verhoudingen worden verwacht, met name in geval van gevoelige onderwerpen.



Het is u wellicht even ontschoten, maar de betrokkenheid van Rusland bij verschillende brandhaarden en diverse oorlogsgebieden in de wereld is ronduit discutabel en onbevooroordeelde waarheidsvinding is (al heel lang) géén begrip dat in de Russische vocabulaire voorkomt. Verwrongen waarheden en ordinaire fictie lopen in deze staat, die feitelijk veel meer weg heeft van een ‘schurkenstaat’, stelselmatig door elkaar.



Daarnaast zou het u toch bekend moeten zijn (over ‘Realpolitiek’ gesproken), dat de (rechtstreekse) betrokkenheid van Rusland bij de dood van 298 onschuldige MH17 vliegtuigpassagiers al geruime tijd wordt onderzocht en dat de “medewerking” van Rusland aan dat onderzoek bepaald niet onomstreden is. Kennelijk zijn politieke spelletjes, voor eigen gewin, van grotere importantie dan dergelijke voor u blijkbaar prozaïsche feiten en gebeurtenissen.



Dat laatste is blijkbaar tekenend voor uw huidige gemoedstoestand. Hoe dan ook, Rusland is momenteel natuurlijk beslist géén bondgenoot van Nederland en zo’n Russische “vriendschapsspeld” is thans dan ook van nul en generlei waarde. Zoals in destijds J. Welch aan senator McCarthy vroeg: “Mijnheer Wilders, u hebt genoeg aangericht. Hebt u eigenlijk nog enig gevoel voor fatsoen?”



Ria van der Steen, nabestaande MH17